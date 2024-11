Stand: 15.11.2024 15:15 Uhr "Blaue Brücke" in Hann. Münden wird 2025 saniert

Die sogenannte "Blaue Brücke" in Hann. Münden wird saniert. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten beginnen, bestätigte ein Sprecher der Stadt dem NDR Niedersachsen. Die denkmalgeschützte Hängebrücke aus dem Jahr 1901 quert die Fulda und verbindet die Kernstadt mit dem Stadtteil Altmünden. Wegen Sicherheitsmängel ist sie seit Ende 2022 gesperrt. Fußgänger müssen seitdem mitunter lange Umwege in Kauf nehmen. Nun soll die Brücke abgebaut und an Land saniert werden, so die Stadt. Später soll sie wieder auf die alten Pfeiler gesetzt werden. Insgesamt fließen dafür 1,3 Millionen Euro. Die Stadt Hann. Münden hofft, 100.000 Euro davon über Förderprogramme abdecken zu können.

