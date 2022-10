Stand: 24.10.2022 15:54 Uhr Betrunken auf dem E-Scooter: Führerschein weg

Gleich gegen zwei Vorschriften hat ein 30-Jähriger in Gifhorn verstoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielten Beamte am frühen Sonntagmorgen ein Paar an. Die Frau und der Mann waren demnach zusammen auf einem E-Scooter unterwegs. Der Roller dürfe aber nur von einer Person gefahren werden, deshalb hätten die Polizisten das Paar angehalten, hieß es. Dabei stellten sie bei dem 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine Messung ergab den Angaben zufolge einen Wert von 2,0 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, dem Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein ist er erst einmal los.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.10.2022 | 15:00 Uhr