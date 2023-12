Stand: 05.12.2023 10:53 Uhr Betrugsmasche: Angeblicher Trödelsammler beklaut Seniorin

Ein falscher Trödelsammler hat am Montag in der Wohnung einer 83-Jährigen in Braunschweig Schmuck gestohlen und konnte unerkannt entkommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelte der Mann zunächst an der Haustür der Seniorin und erkundigte sich, ob diese Trödel zu verkaufen habe. Gemeinsam gingen sie durch das Haus der 83-Jährigen. Auf die Frage des Mannes, ob es noch weitere Verkaufsgegenstände gebe, ging die Seniorin in den Keller. Als sie zurückkam, waren der unbekannte Mann sowie auch ihr Schmuck verschwunden. Die Polizei konnte den Unbekannten bislang nicht finden und sucht nun Zeugen. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt und trug eine hellblaue Jacke sowie ein dunkles Käppi. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 2516 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min