Besten Freund getötet? Anklage gegen Bundespolizisten Stand: 01.09.2021 16:30 Uhr Im Fall des seit April vermissten Karsten M. hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen einen 50-jährigen Bundespolizisten erhoben. Er soll seinen besten Freund heimtückisch ermordet haben.

Motiv für die Tat sei laut Staatsanwaltschaft der Wunsch des Angeschuldigten, mit der Frau von Karsten M. offiziell zusammenleben zu wollen. Behördensprecher Christian Wolters erklärte, dass auf dem Grundstück des Opfers in Groß Döhren in der Gemeinde Liebenburg (Landkreis Goslar) und am mutmaßlichen Tatort blutige Schleifspuren gefunden wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige sein Opfer aus dem Haus gelockt und dann vermutlich mit einer Armbrust attackiert habe. Karsten M. musste ein blutgerinnungshemmendes Mittel einnehmen, das habe zu einem hohen Blutverlust geführt. Die Ermittler hätten auch im Auto des Opfers Blutspuren gefunden, die sie mit chemischen Mitteln wieder sichtbar machen konnten. Der Wagen wurde später auf dem Expo-Gelände in Hannover entdeckt. Eine Leiche wurde bislang nicht gefunden.

Vermisster Karsten M. : Polizei erhält über 30 Hinweise Die Polizei hoffte, durch die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" Hinweise etwa zu einem Taxifahrer zu bekommen. (19.08.2021)

Anwalt des Tatverdächtigen äußert sich nicht

Die Staatsanwaltschaft ist sich ihrer Anschuldigung sicher, auch ohne Leiche. "Wenn wir Anklage erheben, gehen wir immer von einer Verurteilung aus, sonst dürften wir nicht Anklage erheben", sagte Wolters. Es sei nicht völlig ungewöhnlich, einen Mord ohne Leiche anzuklagen. "Es ist und bleibt ein Indizienprozess, wir glauben aber, dass wir das beweisen können." Der Braunschweiger Anwalt des Angeschuldigten wollte sich auf Anfrage des NDR Niedersachsen nicht zum laufenden Verfahren äußern.

Keine Hinweise auf Taxifahrer

Erst kürzlich war der Fall in einer Folge der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu sehen. Dabei hofften die Ermittler vor allem auf Hinweise zu einer möglichen Taxifahrt des Bundespolizisten. Demnach soll ein Taxifahrer oder eine Taxifahrerin den Tatverdächtigen vom Expo-Gelände in Hannover abgeholt haben. Hinweise dazu hat es aber trotz der Ausstrahlung bislang nicht gegeben.

