Bei einer Kontrolle auf der A2 bei Wendeburg (Landkreis Peine) haben Mitarbeitende des Zolls neun Hundewelpen entdeckt. Die offenbar eingeschmuggelten Tiere seien dicht gedrängt in zwei handelsüblichen Transportboxen gefunden worden, teilte das Hauptzollamt Braunschweig am Montag mit. Die maximal acht Wochen alten Malteser-Mischlinge waren demnach nicht ausreichend geimpft, zudem fehlten unter anderem Gesundheitsbescheinigungen und Zollpapiere. Der Fahrer gab an, dass die Tiere für seine Tochter bestimmt seien, der Zoll geht allerdings von einem gewerblichen Transport aus. Gegen den Mann läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Weil bei den Welpen zudem sogenannte Wurmbäuche festgestellt wurden, werden sie laut Zoll zunächst im Braunschweiger Tierheim behandelt, gegen Tollwut geimpft und versorgt. Nach Ablauf der Quarantäne sollen sie vermittelt werden.

