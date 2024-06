Stand: 07.06.2024 11:32 Uhr Barrierefrei zum Zug: Bahnhöfe in Salzgitter werden ausgebaut

Die Deutsche Bahn will die Bahnhöfe in Salzgitter-Immenstedt und Salzgitter-Watenstedt barrierefrei ausbauen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Demnach investiert die Bahn gemeinsam mit dem Bund rund 3,3 Millionen Euro in den Ausbau. Die Bauarbeiten sollen ab Mitte Juni starten. Laut Bahn werden zum Beispiel die Bahnsteige erhöht. Dann müssen Passagiere beim Einsteigen in den Zug keine Stufe mehr überwinden. Während der Bauarbeiten fahren im Juli zwischen Braunschweig und Salzgitter-Lebenstedt Ersatzbusse. Die Arbeiten sollen laut Bahn im Spätsommer abgeschlossen sein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr