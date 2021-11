Stand: 12.11.2021 16:11 Uhr Bahrdorf: 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L647 bei Bahrdorf im Landkreis Helmstedt ist eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge befuhr die Jugendliche mit ihrer Yamaha 125 die K41 aus Papenrode kommend in Richtung Bahrdorf. An der Kreuzung zur L647 musste sie verkehrsbedingt halten und wollte weiter nach Bahrdorf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Anfahren und den feuchten Straßenverhältnissen kam sie ins Rutschen und rutschte mit ihrer Maschine in den angrenzenden Straßengraben. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

