Stand: 13.06.2023 10:04 Uhr Bad Sachsa: Diskussion über Flüchtlingsunterkunft geht weiter

Bei einer Informationsveranstaltung zur geplanten Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Bad Sachsa (Landkreis Goslar) haben Bürgerinnen und Bürger emotional, aber meist sachlich diskutiert. In der ehemaligen Paracelsus-Klinik sollen maximal 400 Geflüchtete untergebracht werden, bevor sie weiterverteilt werden. Einige Bürger halten die Zahl für zu hoch, andere sind einverstanden. Nach Angaben der Landesaufnahmebehörde soll es sich bei den Geflüchteten um Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderung handeln. Da das überarbeitete Brandschutzkonzept erst jetzt eingereicht wurde, ist noch unklar, wann die Einrichtung in Betrieb geht. Viele Zuhörer kritisierten diese Ungewissheit. Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade (FDP) sagte, er könne Ängste und Sorgen der Bürger verstehen. Aber man solle abwarten und Erfahrungen sammeln und dann nach einigen Wochen darüber sprechen.

