Bad Gandersheim präsentiert "Lebendigen Adventskalender"

In Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) sorgt auch in diesem Jahr wieder ein "Lebendiger Adventskalender" für vorweihnachtliche Stimmung. Vom 2. bis 23. Dezember öffnet sich jeden Tag um 18 Uhr ein anderes Türchen oder Fenster. Zu sehen und hören sind Live-Performances, Musik, Geschichten, Segensworte und kleine Darbietungen - an wechselnden Orten in der Stadt sowie in den umliegenden Dörfern. Die kostenfreien Treffen dauern 20 bis 30 Minuten und finden unabhängig vom Wetter statt, teilt das Stadtmarketing Bad Gandersheim mit. Besucherinnen und Besucher sollten sich daher auf die Witterung einstellen, so eine Sprecherin. Warme Kleidung, ein Regenschirm und eine Taschenlampe sollten eingepackt werden, um auch bei Regen oder Schnee teilnehmen zu können. Der Adventskalender wird von örtlichen Vereinen, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürgern organisiert. Auf der Internetseite des Stadtmarketing gibt es das komplette Programm des Adventskalenders.

Schlagwörter zu diesem Artikel Südniedersachsen