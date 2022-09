Stand: 14.09.2022 08:56 Uhr Autounfall im Landkreis Wolfenbüttel: Drei Verletzte

Nahe Schöppenstedt im Landkreis Wolfenbüttel kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau war nach Polizeiangaben mit ihrem Auto in Richtung Evessen gefahren. An einer Kreuzung wollte eine andere Frau, die mit ihrem Sohn im Wagen saß, abbiegen, wie die Beamten mitteilten. Dabei habe sie das andere Auto offensichtlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei am Unfall beteiligten Personen verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.

