Stand: 05.03.2025 09:05 Uhr Autoreifen für 50.000 Euro in Salzgitter geklaut

Unbekannte Diebe haben am Wochenende in Salzgitter-Bad zugeschlagen. An einem Autohaus brachen sie gezielt mehrere Container auf, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten hätten es auf hochwertige Autoreifen abgesehen, sagte ein Sprecher. Seinen Angaben nach erbeuteten die Diebe zwölf komplette Reifensätze - also 48 Reifen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf gut 50.000 Euro. Laut Polizei ereignete sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen Freitagabend um 18 Uhr und Montagmittag um 13 Uhr. "Wir gehen davon aus, dass zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt wurde", sagte der Sprecher. Die Polizei hofft daher auf Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer (05341) 825 0 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.03.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter