Autofahrerin hält Krankenwagen im Einsatz auf - Polizei ermittelt Stand: 22.09.2023 16:38 Uhr Die Polizei Peine ermittelt gegen eine Frau, die einen Krankenwagen im Einsatz massiv behindert haben soll. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs zeigt sich fassungslos - und gibt Tipps zum richtigen Verhalten.

Wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte, war der Rettungswagen am Mittwochmittag mit Blaulicht und Martinshorn auf der Bundesstraße zwischen Groß Lafferde und Groß Ilsede (Landkreis Peine) mit einem Patienten unterwegs. Die Autofahrerin habe über mehrere Kilometer hinweg den Krankenwagen nicht vorbeigelassen. Rettungssanitäter Dandy Schwitzer berichtet von der der Situation: "Ich habe versucht, ihn - wenn es halt möglich war - zu überholen. Und im Überholvorgang hat dann der Fahrer oder die Fahrerin Gas gegeben."

Ermittlungen wegen Nötigung

So etwas habe der 42-Jährige in seiner Berufslaufbahn noch nie erlebt. "Wenn kein eindeutiger Platz ist, um den Rettungswagen vorbeizulassen, dann sucht man sich einen - einen Feldweg zum Beispiel", so Schwitzer. Alternativ könne man langsam abbremsen und rechts ranfahren, sagte der Rettungssanitäter. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung gegen die Fahrerin des Pkw.

