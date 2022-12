Stand: 09.12.2022 08:59 Uhr Autofahrer stirbt bei Unfall in Sassenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Sassenburg (Landkreis Gifhorn) ist am Donnerstagabend ein Autofahrer gestorben. Der 53-Jährige war im Ortsteil Neudorf-Platendorf unterwegs, als er mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, über eine Verkehrsinsel fuhr und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sein Wagen frontal mit einem anderen Auto zusammen. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt. Ersthelfer versuchten noch, den Verursacher zu reanimieren, er verstarb aber an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß in Brand. Die Feuerwehr löschte und schleppte die Autos anschließend ab. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Weyhausen unter der Telefonnummer (05362) 94 79 80 zu melden.

