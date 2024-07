Stand: 22.07.2024 07:21 Uhr Auto prallt gegen Transporter: A2 nach Unfall zeitweise gesperrt

Ein Unfall hat am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 2 bei Peine für Behinderungen gesorgt. Laut Polizei fuhr ein Auto auf einen vorausfahrenden Kleintransporter auf. Grund war demnach offenbar schlechte Sicht durch Starkregen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge quer über die Fahrbahnen geschleudert und kamen an der Mittelleitplanke beziehungsweise auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Beide Fahrer seien dennoch unverletzt geblieben, so ein Sprecher der Polizei Braunschweig. Wegen der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Hannover zeitweilig voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.07.2024 | 06:30 Uhr