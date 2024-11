Stand: 13.11.2024 11:41 Uhr Ausstellung über NS-Zwangsarbeit in Göttingen droht das Aus

In Göttingen regt sich Widerstand gegen das drohende Aus für eine Ausstellung zur NS-Zwangsarbeit. Eine Petition zum Erhalt der Ausstellung „Auf der Spur europäischer Zwangsarbeit. Südniedersachsen 1939-1945“ wurde bereits von mehr als 1500 Menschen unterschrieben. Die Geschichtswerkstatt Göttingen will die Ausstellung retten. Fördergelder der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten fallen zum Ende dieses Jahres weg. Laut der Petition würde die Stiftung die Ausstellung weiter unterstützen, wenn sich Stadt und Landkreis Göttingen mit jeweils 25 Prozent an den Personalkosten beteiligen. Im Haushalt der Stadt sind dafür aber aktuell keine Mittel vorgesehen. Heute soll die Petition mit der Anzahl der Unterschriften den Ratsfraktionen und der Verwaltung vorgelegt werden.

