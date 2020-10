Stand: 15.10.2020 08:22 Uhr Ausbau des Autobahndreiecks Salzgitter ist abgeschlossen

Das umgebaute Autobahndreieck Salzgitter wird am Sonnabend für den Verkehr freigegeben. Zum Ende der Arbeiten besucht Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstagnachmittag den Knotenpunkt. Durch den Umbau ist eine direkte Verbindung von der A7 aus Richtung Hannover auf die A39 in Richtung Salzgitter und Braunschweig sowie in umgekehrter Richtung geschaffen worden. Der Verkehr zwischen den Autobahnen lief bisher über die B6. Die Gesamtkosten für den Ausbau des Knotenpunkts lagen bei 21 Millionen Euro. Die Arbeiten dauerten 15 Monate.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.10.2020 | 06:30 Uhr