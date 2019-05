Stand: 14.05.2019 12:38 Uhr

Armbrust-Fall in Passau: Tötung auf Verlangen

In den Fall der drei in Passau entdeckten Leichen kommt zunehmend Klarheit: Die Ermittler sehen keine Hinweise darauf, dass eine vierte Person beteiligt gewesen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft geht von Tötung auf Verlangen und Suizid aus. Demnach hat die 30-Jährige aus Wittingen (Landkreis Gifhorn) zunächst die 33-Jährige und den 53-Jährigen durch Armbrust-Pfeile getötet - und schließlich sich selbst. Die Todesumstände der in Wittingen gefundenen Leichen - die Lebensgefährtin der 30-Jährigen und eine weitere Frau - werden derzeit noch untersucht. Mit ersten Obduktionsergebnissen ist laut Gifhorner Polizei noch heute zu rechnen.

Keine Gegenwehr, zwei Testamente

Die Obduktion der in einer Passauer Pension entdeckten Leichen ergab, dass die 33-Jährige und der 53-Jährige jeweils durch einen Schuss ins Herz starben. Weitere Pfeile, die in den Leichen steckten, seien nach den tödlichen Schüssen abgefeuert worden. Angestellte hatten die Leichen am Sonnabend auf dem Bett des Pensionszimmers gefunden. Den Ermittlern zufolge wurden in dem Zimmer zudem die Testamente der beiden gefunden. Die Leiche der 30-Jährigen lag auf dem Boden des Zimmers, mit einem Pfeil im Hals. Offenbar hatte die Frau die Armbrust auf sich selbst gerichtet. Keiner der Toten hatte Abwehr- beziehungsweise Kampfverletzungen, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Tote in Wittingen: Keine Armbrüste und Pfeile

Nach dem Fund der drei Leichen hatte die Polizei am Montag die Lebensgefährtin der 30-Jährigen in Wittingen informieren wollen. Dabei habe sie in der gemeinsamen Wohnung zwei leblose Körper gefunden - darunter den der 35-jährigen Lebensgefährtin. Bei der zweiten Toten handelt es sich um eine 19-Jährige aus der Stadt. Sie sei weder mit der 30-Jährigen noch mit der 35-Jährigen verwandt gewesen. Armbrüste und Pfeile seien nicht gefunden worden. Die Leichen würden derzeit an der Medizinischen Hochschule Hannover untersucht, sagte ein Polizeisprecher NDR.de.

