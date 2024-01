Stand: 09.01.2024 18:34 Uhr Arbeiten behindern Zugverkehr zwischen Braunschweig und Magdeburg

Auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Magdeburg müssen sich Reisende im Januar und Februar für insgesamt drei Wochen auf Behinderungen einstellen. Nach Angaben der Bahn sind Oberleitungsarbeiten geplant - und zwar in der Zeit vom 15. bis 20. Januar und vom 31. Januar bis 15. Februar. Die Arbeiten seien als Vorbereitung notwendig, um den Knoten Magdeburg weiter auszubauen. Außerdem soll es zwischen Braunschweig und Helmstedt umfangreiche Gleisarbeiten geben. Dafür muss laut Deutscher Bahn der Fahrplan geändert werden. So sollen die meisten IC-Züge auf der Strecke Dresden–Leipzig–Hannover–Köln–Stuttgart nur abschnittsweise zwischen Dresden und Magdeburg und Hannover und Stuttgart fahren. Der Halt in Braunschweig soll entfallen. Weitere Züge dieser Linie werden zwischen Magdeburg und Braunschweig umgeleitet - sie sind dadurch 15 Minuten länger unterwegs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr