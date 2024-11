Ampel und VW dominieren Landesparteitag der Grünen in Gifhorn Stand: 03.11.2024 09:55 Uhr An diesem Wochenende treffen sich die niedersächsischen Grünen zum Landespartei in Gifhorn. Das Motto: "Zuhause in Niedersachsen". Im Fokus standen zunächst allerdings VW und Berlin.

Das Zusammentreffen der Landesdelegierten sollte vor allem das Thema Wohnen in den Fokus rücken. Das Führungsduo Greta Garlichs und Alaa Alhamwi betonte in einem Leitantrag, dass dieses Thema für viele Menschen derzeit eine zentrale Frage sei. Am Samstag bekamen allerdings die Berliner Ampelregierung sowie die aktuelle Krise beim Wolfsburger Autokonzern Volkswagen viel Aufmerksamkeit.

Hamburg: Sparprogramm von VW "ambitioniert"

Niedersachsens stellvertretende Ministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willie Hamburg äußerte sich kritisch zum Umgang des Unternehmens mit seinen Mitarbeitenden. Es sei unglücklich gewesen, in der Debatte als Erstes die Beschäftigungsgarantie in Frage zu stellen, das habe viele Menschen verunsichert. Gleichzeitig bezeichnete sie das Maßnahmenprogramm des Konzerns als "ambitioniert, hoch anspruchsvoll und zukunftsgewandt". Hamburg hat genau wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen Sitz im VW-Aufsichtsrat.

Dröge: Ampelkoalition wie ein "Auffahrunfall"

Katharina Dröge - Fraktionschefin im Bundestag - erklärte, zuweilen neidisch auf die funktionierende rot-grüne Regierung in Niedersachsen zu blicken, während es in Berlin an Teamgeist mangele. "Auch ich sitze dann zu Hause vor dem Fernseher und denke, es ist so, als würde man einem Auffahrunfall zuschauen", so Dröge. Gleichzeitig betonte sie aber weiterhin, dass die Grünen kein Interesse an einem vorzeitigen Ende der Ampelkoalition hätten.

Turbulente Zeiten bei den Grünen

Ein weiteres Thema des Treffens am Wochenende sind die schlechten Umfragewerte der Grünen bei den vergangenen Landtagswahlen. Zuletzt gab es auch innerhalb der Partei viel Bewegung, nachdem der Bundesvorstand überraschend zurückgetreten war und viele Mitglieder aus der Jugendorganisation der Grünen ausgetreten waren - unter anderem auch in Niedersachsen.

Heute wird Felix Banaszak aus Nordrhein-Westfalen in Gifhorn erwartet. Der Bundestagsabgeordnete will auf dem Bundesparteitag Mitte November für die neue Parteispitze kandidieren. Die bisherigen Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour hatten ihren Rückzug angekündigt.

