Stand: 22.07.2024 08:15 Uhr Alte Universität Helmstedt bekommt sanierte Turmspitze zurück

Das Helmstedter Juleum bekommt am Montagvormittag seine frisch restaurierte Turmspitze wieder aufgesetzt. Die Kuppel des historischen Hörsaal-Gebäudes der ehemaligen Universität war vor gut einem Jahr abgenommen worden. Die Turmspitze soll laut Landkreis Helmstedt per Spezielkran mit extra langem Ausleger auf mehr als 50 Meter Höhe gehievt und dort von Monteuren befestigt werden. Zuvor will Landrat Gerhard Radeck (CDU) eine neu befüllte Zeitkapsel in die zwei Tonnen schwere Turmspitze legen. Das ist ein Behälter zur Aufbewahrung von Erinnerungsstücken wie zum Beispiel Zeitungen oder Münzen aus einer bestimmten Zeit, der zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet werden soll. Grund für die vorangegangene Demontage war, dass die Holzkonstruktion im Inneren morsch war. Seit vergangenen Sommer war die Turmspitze des rund 330 Jahre alten Juleums deshalb restauriert worden.

