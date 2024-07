Stand: 11.07.2024 09:34 Uhr Alstom schließt Milliardendeal ab: U-Bahn-Bau in Salzgitter

Der Bahntechnik-Hersteller Alstom und die Hamburger Hochbahn haben ein Milliardengeschäft vereinbart. Bis zu 374 neue U-Bahn-Züge soll Alstom für die Hamburger Hochbahn bauen. Auch die Vollautomatisierung einer U-Bahn-Strecke ist vereinbart. Der Vertrag hat nach Angaben von Alstom ein Volumen von bis zu 2,8 Milliarden Euro. Die Produktion der U-Bahn-Züge der neuen Generation DT6 soll 2026 am Alstom-Standort in Salzgitter starten, die Auslieferung der ersten Fahrzeuge ist für Anfang 2028 vorgesehen. In Salzgitter entwickeln und produzieren rund 2.200 Mitarbeitende Schienenfahrzeuge und Drehgestelle für den internationalen Markt. Deutschlandweit beschäftigt Alstom etwa 9.600 Mitarbeitende.

