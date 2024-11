Bahnverkehr: Alstom verschiebt erneut Auslieferung von 34 Zügen Stand: 20.11.2024 09:25 Uhr Die neuen Doppelstockwagen für Bahnstrecken in Niedersachsen und Bremen verzögern sich ein weiteres Mal. Ab Dezember 2025 könnte es deshalb zu erheblichen Störungen kommen, warnt die Landesnahverkehrsgesellschaft.

Das französische Unternehmen Alstom hat die Auslieferung neuer Nahverkehrszüge für das sogenannte Expresskreuz Bremen-Niedersachsen verschoben. Die Lieferung starte im ersten Quartal 2026 und verspäte sich damit erneut um mehrere Monate, sagte ein Unternehmenssprecher. Nach Angaben des Niedersächsischen Verkehrsministeriums handelt es sich um die mittlerweile vierte Verzögerung - die neuen Züge sollten ursprünglich ab Dezember dieses Jahres fahren. Als Grund nannte ein Alstom-Sprecher Materialengpässe und eine eine absehbare Verlängerung des Zulassungsverfahrens.

Welche Linien zum Expresskreuz Bremen-Niedersachsen gehören:

RE1 von Hannover über Bremen und Oldenburg nach Norddeich-Mole

RE8 von Hannover über Bremen nach Bremerhaven-Lehe

RE9 von Osnabrück Bremen nach Bremerhaven-Lehe

Videos 1 Min Salzgitter: Alstom präsentiert neue Doppelstockzüge Die Regionalzüge sollen ab nächstem Jahr eingesetzt werden. Sie sind barrierefrei und bieten mehr Platz und Komfort. (24.04.2024) 1 Min

Alstom kündigt Ersatz für "fehlende" Züge an

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) nannte die erneute Verschiebung eine "nicht akzeptable Lage". Der Zugverkehr auf dem Expresskreuz müsse auch nach Dezember 2025 sichergestellt sein. Es dürfe am Ende nicht zulasten der täglich 40.000 Fahrgäste gehen. "Wir brauchen da nun klare, verbindliche Lösungen von Alstom", so der Minister. Noch im August hatte der französische Hersteller die ersten 20 neuen Züge laut Verkehrsministerium für Dezember 2025 avisiert. Jetzt sollen die ersten 20 Züge erst im März 2026 geliefert werden, die restlichen 14 bis Ende 2026. Alstom kündigte ein "tragfähiges Ersatzkonzept" an.

Bisherige Züge ab Dezember 2025 anderweitig verplant

Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) warnt indes vor erheblichen Störungen auf dem Expresskreuz. "Mit der erneuten Verzögerung bei Alstom stehen wir ab Dezember 2025 ohne Züge für das Expresskreuz da", sagte Carmen Schwabl, Sprecherin der LNVG-Geschäftsführung. Denn die bisher auf den Strecken eingesetzten Züge seien ab Dezember 2025 bereits auf anderen Strecken verplant und daher nicht mehr verfügbar. Ersatzfahrzeuge habe Alstom noch nicht fest zugesagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.11.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr