Stand: 20.12.2024 12:02 Uhr Alarmanlage ausgelöst: Polizei erwischt Einbrecher in Seeburg

In Seeburg (Landkreis Göttingen) hat die Polizei am frühen Mittwochabend einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt und festgenommen. Wie die Polizei Göttingen am Freitag mitteilte, steht der 50-Jährige im Verdacht, an einer Einbruchserie in Wohnhäuser beteiligt gewesen zu sein. Demnach soll er einer Tätergruppe angehören, die überregional agiert. In Seeburg war am Mittwoch die Alarmanlage des Wohnhauses ausgelöst worden, woraufhin eine Bewohnerin die Polizei alarmierte. Vor Ort trafen die Beamten drei mutmaßliche Einbrecher an der Rückseite des Hauses an und nahmen den 50-Jährigen fest. Die beiden anderen Verdächtigen konnten über angrenzende Gärten entkommen.

