Ärger um Corona-Prämie am Klinikum Braunschweig

Hunderte Pflegekräfte am Städtischen Klinikum Braunschweig haben offenbar keine Corona-Bonuszahlungen erhalten. Das teilte die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch mit. "Allem Anschein nach hat das Klinikum zu wenig Mittel für alle Berechtigten beantragt", sagte Gewerkschaftssekretär Bruno Gerkens. Demnach hatte das Klinikum die Prämie im Dezember ausgezahlt. Laut Gesetz seien all jene Pflegekräfte anspruchsberechtigt, die 2021 mindestens 185 Tage in der Klinik gearbeitet hatten. Die Gewerkschaft kritisierte, dass die Leitung der Klinik ihre Teilzeitkräfte nicht bedacht habe. Es gebe aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit, die "keine Prämie bekommen haben, obwohl ihr ganzes Team bedacht wurde", hieß es. Laut ver.di haben bereits Pflegekräfte gekündigt.

