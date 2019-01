Stand: 08.01.2019 16:23 Uhr

Ägypten: 23-Jähriger Göttinger bleibt vermisst

Vor knapp zwei Wochen ist ein 23-Jähriger aus Göttingen am Flughafen der ägyptischen Hauptstadt Kairo spurlos verschwunden. Auch am Dienstag hat seine Familie kein Lebenszeichen von ihm erhalten, wie die Mutter des 23-Jährigen sagte. "Alle Versuche, Kontakt aufzunehmen, waren bislang vergeblich", sagte Aya Abdel-Aziz. Am Montag sagte sie im Gespräch mit NDR.de, dass ihr Sohn, der die deutsche und ägyptische Staatsbürgerschaft besitzt, am 27. Dezember bei der Einreise ohne Begründung von Grenzpolizisten in Gewahrsam genommen worden sei. Seitdem sei das Handy ausgeschaltet. Von Freunden und Verwandten hat die Familie laut NDR 1 Niedersachsen erfahren, dass der 23-Jährige im Kairoer Vorort Nasr City in einem Gebäude des ägyptischen Geheimdienstes gefangen gehalten wird. Der Vater, ein Taxiunternehmer aus Göttingen, ist jetzt mit einem weiteren Sohn nach Kairo geflogen, um nach dem 23-Jährigen zu suchen.

Älterer Bruder passiert Kontrolle ohne Probleme

Der ältere Bruder war zusammen mit dem 23-Jährigen nach Kairo gereist, um ihre ägyptischen Großeltern zu besuchen. Mutmaßungen Dritter, dass sein Bruder festgenommen wurde, weil er der radikalislamischen Muslimbruderschaft angehören könnte, wies der 24-Jährige zurück. Beide Brüder studieren Islamwissenschaften im saudi-arabischen Medina.

Ungewissheit macht der Mutter zu schaffen

Auch Aya Abdel-Aziz hat keine plausible Erklärung für die Festnahme ihres Sohnes. "Möglicherweise herrschte über die Weihnachtsfeiertage in Ägypten eine besondere Sicherheitswarnstufe", sagte sie. "Doch dann müsste er ja langsam wieder frei kommen." Besonders zu schaffen macht der Mutter die Ungewissheit. "Es ist sehr still und wir hoffen einfach nur auf eine positive Nachricht." Abdel-Aziz hat sich in einem auf Facebook veröffentlichten Brief an den deutschen Botschafter in Ägypten gewandt und um Hilfe gebeten.

Auswärtiges Amt ist eingeschaltet

Das Auswärtige Amt teilte auf Anfrage von NDR.de mit, dass der Vorfall bekannt sei. Die Deutsche Botschaft in Kairo stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden und den Angehörigen und bemühe sich mit Nachdruck um Aufklärung. Weitere Angaben könnten mit Blick auf das Wohl der Betroffenen nicht gemacht werden.

Mann aus Gießen ebenfalls verschwunden

Die Hessenschau berichtet von einem ähnlichen Fall. Demnach soll ein 18-Jähriger Deutscher aus Gießen (Hessen) mit ägyptischen Wurzeln seit dem 17. Dezember von ägyptischen Sicherheitsbehörden festgehalten werden. Der junge Mann sei auf dem Weg zu seinem Großvater gewesen, als er bei einer Zwischenlandung in Luxor in Gewahrsam genommen wurde.

