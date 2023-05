Abgetrennter Wolfskopf: Identität des Tieres ermittelt Stand: 12.05.2023 19:10 Uhr Im März war erst ein Wolfskadaver im Landkreis Gifhorn gefunden und später ein abgetrennter Wolfskopf vor dem NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde platziert worden. Nun ist klar, um welche Tiere es sich handelt.

Das niedersächsische Umweltministerium teilte am Freitag mit, dass Kadaver und Kopf von verschiedenen Tieren stammen. Expertinnen und Experten des Instituts für Zoo- und Wildtierforschung am Leibniz-Institut in Berlin hatten die beiden Kadaver untersucht. Demnach gehörten die beiden Wölfe zum sogenannten Ringelah-Rudel. Laut Umweltministerium handelt es sich bei dem Wolfsrumpf um das Tier GW1861f - die reproduzierende Fähe des Rudels Ringelah. Der abgetrennte Wolfskopf stammt dagegen von GW3200f - einem weiblichem Nachkommen der Elterntiere des Rudels.

Kopf wurde wahrscheinlich nach Tod des Tieres abgetrennt

Die Untersuchungsergebnisse zum Fund in Leiferde legen nahe, dass der Kopf des Wolfes, wahrscheinlich nach dem Tod des Tieres abgetrennt wurde. Eine Aussage darüber, ob der Wolf illegal getötet oder tot aufgefunden wurde, lasse sich laut Befund anhand des Kopfes nicht treffen. Ob die genauen Hintergründe beider Taten geklärt werden können, ist noch offen. Die Ermittlungen laufen.

