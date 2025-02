Stand: 05.02.2025 09:17 Uhr Ab März: Göttingen bestraft Parken in falscher Richtung

Wer entgegen der Fahrtrichtung parkt, muss in Göttingen künftig mit einer Geldstrafe rechnen: Ab März will das Ordnungsamt entsprechende Verwarngelder im gesamten Stadtgebiet durchsetzen, wie die Verwaltung am Dienstag mitteilte. Bislang verzichtete die Stadt Göttingen trotz eindeutiger Rechtslage auf Sanktionen bei falschherum geparkten Autos, sofern keine weiteren Verstöße vorlagen. Nun habe aber der Radverkehr sowie insbesondere die Nutzung von E-Bikes und E-Scootern deutlich zugenommen und diese Verkehrsteilnehmer seien beim Ausparken von der linken Fahrbahnseite besonders gefährdet, begründete die Stadt ihre Entscheidung. Ab sofort will das Ordnungsamt entgegen der Fahrtrichtung abgestellte Fahrzeuge mit Flugblättern versehen. Ab dem 1. März werden dann 15 Euro Verwarngeld fällig.

