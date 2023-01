A7-Sperrung bei Göttingen: Fahrbahn lässt sich nicht reinigen Stand: 10.01.2023 09:08 Uhr Die A7 bleibt in Richtung Süden zwischen Northeim-Nord und Lutterberg auf 60 Kilometern wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte die Chemikalie Paraffin auf der Fahrbahn verloren.

Seit Montagvormittag sind 15 Kehrmaschinen auf dem 50 Kilometer langen verunreinigten Abschnitt der Autobahn 7 im Einsatz. Offenbar funktioniert das aber nicht so, wie sich das die Beteiligten vorgestellt haben. Die Reinigung habe nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft VIA Niedersachsen. Es sei ein Krisengespräch mit der Autobahn GmbH und der Polizei geplant. Die Reinigung könnte sich noch Tage hinziehen.

Umleitungen erneut überlastet

Aufgrund der Sperrung sind Umleitungen über die A2, die A33 und die A44 über Paderborn und Kassel eingerichtet. Laut Polizei sind die Umleitungsstrecken auch heute wieder stark beansprucht - vor allem die Bundesstraße 3, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen sagte. Am Montag waren die Straßen in den betroffenen Bereichen laut Polizei zeitweise "völlig überlastet". Auf den Bundes- und Landstraßen in Südniedersachsen rund um Hann. Münden und Göttingen lief der Verkehr bis in die Abendstunden stockend.

VIDEO: Paraffin auf der Fahrbahn: A7 in Richtung Süden voll gesperrt (09.01.2023) (5 Min)

Weißes Pulver verursacht extreme Glätte

Das unbekannte Fahrzeug, das das weiße Pulver zwischen Northeim-Nord und Hann. Münden/Lutterberg am Sonntag verloren hatte, ist der Polizei zufolge nicht identifiziert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0551) 4 91 65 15 zu melden. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand könnte die vermutlich zunächst flüssige Substanz aus einem Lkw ausgetreten sein, hieß es in einer Mitteilung. Sie sei auf dem Asphalt ausgehärtet. Mehrere Verkehrsteilnehmer seien auf dem glatten Untergrund mit ihren Fahrzeugen ins Rutschen geraten. Zu Unfällen sei es nicht gekommen. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt gehe von der Substanz nicht aus.

