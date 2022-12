Stand: 09.12.2022 09:01 Uhr A7: Auto gerät nach Unfall mit Schneeräumfahrzeug in Brand

Auf der A7 bei Göttingen ist am Donnerstagabend ein Auto in ein Schneeräumfahrzeug gefahren und danach in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, teilte die Autobahnpolizei mit. Weil aber die Reinigungs- und Bergungsarbeiten aufwendig waren, mussten rund um den Unfallort zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord zwei Spuren in Richtung Süden gesperrt werden. Es kam zu Staus. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.12.2022 | 09:30 Uhr