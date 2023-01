Stand: 22.01.2023 12:34 Uhr A7: Auto fliegt 20 Meter durch die Luft - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Bockenem (Landkreis Hildesheim) ist am Samstagabend ein Mann mit seinem Wagen rund 20 Meter durch die Luft geflogen, nachdem er eine Leitplanke touchiert hatte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überschlug sich das Auto mehrfach. Der 62-jährige Autofahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Wrack befreit hatte, kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autobahn 7 musste im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.

