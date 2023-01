Stand: 02.01.2023 08:17 Uhr A7-Anschlussstelle Echte wird für drei Monate gesperrt

Geduld ist demnächst bei Autofahrerinnen und Autofahrer im Landkreis Northeim gefragt: Die A7-Anschlussstelle Echte bei Kalefeld ist von kommendem Montag für drei Monate gesperrt. Grund ist laut Betreiber-Gesellschaft Via Niedersachsen der Ausbau der Autobahn an der Stelle auf sechs Streifen. Der Verkehr nach Hannover wird demnach ab dem 9. Januar bei der Anschlussstelle Northeim Nord und in Richtung Kassel bei der Anschlussstelle Seesen umgeleitet. Für die Dauer der Bauarbeiten ist auch die B445 nicht befahrbar für Lastkraftwagen, Autos und Fahrräder. Sie führt in dem Bereich unter der Autobahn entlang. Die Sperrungen sollen bis zum 31. März dauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.01.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau A7 Straßenverkehr