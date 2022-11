Stand: 18.11.2022 07:15 Uhr A39 wird ab heute Abend am Kreuz Braunschweig-Süd gesperrt

Die A39 im Bereich des Kreuz Braunschweig-Süd wird am Wochenende in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung beginnt heute Abend um 18 Uhr und wird nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben. Grund für die Behinderung ist, dass eine Behelfsbrücke an der B4 zurückgebaut wird. Dafür werden zwei Schwerlastkräne eingesetzt. Der Fernverkehr auf der A39 mit dem Ziel Berlin/Wolfsburg wird ab dem Autobahndreieck Braunschweig-Südwest weiträumig über die A391 und die A2 umgeleitet. Verkehrsteilnehmende auf der A36 sollen an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest der U23 folgen, um über die B248 auf die A39 und zum Autobahndreieck Braunschweig-Südwest zu gelangen.

