Stand: 10.01.2025 08:52 Uhr Feuerwehr befreit Fahrer auf A39 aus umgekipptem Sattelzug

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Lastwagenfahrer aus seinem Sattelzug befreit. Der 40-Tonner war aus bisher ungeklärter Ursache auf der Autobahn 39 bei Flechtorf (Landkreis Helmstedt) auf den Seitenstreifen geraten und umgekippt. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeschlossen. Er blieb dabei aber unverletzt. Die A39 wurde nach dem Unfall zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Flechtorf in Richtung Wolfsburg gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.01.2025 | 13:30 Uhr