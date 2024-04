Stand: 06.04.2024 10:53 Uhr A38 wird im Landkreis Göttingen gesperrt - bis Ende April

Die Autobahn 38 wird zwischen dem Dreieck Drammetal und der Anschlussstelle Friedland (Landkreis Göttingen) in Fahrtrichtung Halle gesperrt. Die Sperrung gilt ab Montagmorgen um 5.30 Uhr und soll bis zum Abend des 30. April andauern. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Fahrbahn werde in dieser Zeit saniert. Gesperrt werden demnach auch die Anschlussstellen Dramfeld und Deiderode in Richtung Halle. Die Autobahn GmbH empfiehlt folgende Umleitungen:

Verkehrsteilnehmende auf der A7 aus Richtung Hannover fahren an der Anschlussstelle Göttingen ab und nehmen die B3 und B27 bis zur Anschlussstelle Friedland, von wo sie wieder auf die A38 gelangen.

Verkehrsteilnehmende auf der A7 aus Richtung Kassel fahren in der Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden ab und nehmen die B80 und B27 bis zur Anschlussstelle Friedland.

