Stand: 09.09.2024 08:03 Uhr A2 bei Braunschweig für Bauarbeiten weiter gesperrt

Die A2 in Fahrtrichtung Berlin ist seit Freitagabend ab dem Kreuz Braunschweig-Nord für eine Fahrbahnsanierung gesperrt. Bei der Freigabe kommt es zu Verzögerungen. Eigentlich sollte der Bereich ab Montagfrüh, 5 Uhr, wieder befahrbar sein. Die Strecke ist aber weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin ab dem Kreuz Braunschweig-Nord auf die A391 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest und dort auf die A39 bis zum Kreuz Wolfsburg/Königslutter umgeleitet. Dort gelangen die Verkehrsteilnehmer dann wieder auf die A2 in Richtung Berlin. Ursprünglich sollten die Arbeiten auf der A2 an drei Wochenenden abgeschlossen sein, die letzte Sperrung im Juli war aber mehrfach verschoben worden.

