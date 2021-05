Stand: 04.05.2021 11:35 Uhr A2: Betrunkener Autodieb flüchtet mit Tempo 240 vor Polizei

Die Autobahnpolizei Braunschweig hat nach einer Verfolgungsfahrt einen Autodieb festgenommen. Der 32-Jährige hatte den Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen bei einer Kontrolle auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Rennau Gas gegeben. Mit bis zu 240 km/h floh er zunächst über die Autobahn nach Helmstedt. Von dort raste er mit einem Tempo von bis 180 über diverse Landschaften. An einem Waldstück bei Everingen (Sachsen-Anhalt) stoppte er den Wagen abrupt ab. Zwei folgende Streifenwagen kollidierten, zwei Beamte wurden leicht verletzt. Der 32-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort, ehe ihn Beamte stoppen konnten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur alkoholisiert, sondern der Wagen auch gestohlen war. Den 32-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen, so die Polizei.

