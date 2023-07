A2: Autobahnpolizei stellt gestohlenen Kran und Quad sicher Stand: 03.07.2023 13:17 Uhr Die Autobahnpolizei Braunschweig hat in der Nacht zu vergangenem Donnerstag auf der A2 zwei Kraftfahrzeug-Diebstähle verhindert. Fünf Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.

Die Beamten hatten zunächst bei einer Routinekontrolle einen gestohlenen Krananhänger sichergestellt, wie sie am Montag mitteilten. Die Fahnder nahmen bei dem Einsatz bei Helmstedt zwei Männer im Alter von 28 und 26 Jahren fest. Ermittlungen ergaben, dass sie den Anhänger mit Peiner Kennzeichen und den darauf abgestellten Kran in der Hansestraße in Braunschweig gestohlen hatten. Die Fahnder schätzen den Schaden auf 100.000 Euro. Der Fahrer besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Weil der Verdacht bestand, dass der Mann Drogen konsumiert hatte, entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Gestohlenes Quad auf der Ladefläche

In der gleichen Nacht kontrollierte die Autobahnpolizei in Höhe der Anschlussstelle Königslutter einen Transporter, der ebenfalls Richtung Berlin unterwegs war. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs entdeckten die Ermittler auf der Ladefläche ein Quad, das kurz zuvor im Raum Peine gestohlen worden war. Die Polizei nahm die Insassen, drei 22 bis 29 Jahre alte Männer, fest. Sie sitzen jetzt ebenfalls in Untersuchungshaft. Den Fahndern zufolge besteht zwischen diesem und dem vorangegangenen Fall eine Verbindung. So soll einer der drei Männer aus dem Transporter den Fahrzeugpapieren zufolge der Halter des zuerst gestoppten Wagens sein. Die Polizei ermittelt wegen bandenmäßigen schweren Diebstahls.

