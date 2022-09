Stand: 12.09.2022 12:33 Uhr 88-Jähriger auf Supermarkt-Parkplatz in Gifhorn überfallen

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Gifhorn hat ein Unbekannter einen 88-Jährigen beraubt und niedergeschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Räuber den Senior am Sonnabend gegen 9 Uhr im Ortsteil Gamsen angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könnte. Als der 88-Jährige seine Börse zückte, griff der Mann zu. Anschließend wollte er auf einem Fahrrad flüchten - doch nun setzte der Senior nach und schubste den unbekannten Räuber. Daraufhin schlug dieser dem 88-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete über einen Schleichweg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05371) 98 00 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.09.2022 | 13:30 Uhr