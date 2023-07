Stand: 13.07.2023 14:53 Uhr 80 Jahre alte Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

In Wolfsburg ist eine 80 Jahre alte Radfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf dem Radweg der Dieselstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 56 Jahre alter Autofahrer, der aus dem Robert-Bosch-Weg kam, übersah die Radfahrerin demnach beim Einbiegen auf die Dieselstraße. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte. Ein Zeuge leistete erste Hilfe, bis der Krankenwagen kam, wie es weiter hieß. Die 80-Jährige kam demnach mit schweren Verletzungen in ein Wolfsburger Krankenhaus. Die Polizei bittet den Ersthelfer, sich als Zeuge zu melden - bei der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer (05361) 4646 0.

