Stand: 28.12.2023 19:55 Uhr 72 Kisten Leergut gestohlen: Polizei sucht nach Pfand-Dieben

Während viele Menschen in Einbeck (Landkreis Northeim) an den Feiertagen mit steigenden Pegelständen durch das Hochwasser zu kämpfen hatten, haben sich unbekannte Täter über 72 Leergutkisten hergemacht. Laut Polizei wurden die Kisten im Wert von mehr als 300 Euro zwischen dem ersten und zweiten Weihnachtstag bei einem Getränkehersteller gestohlen. Die Pfand-Diebe sind demnach über einen Zaun geklettert, nahmen die Leergutkisten von einer Palette und verstauten sie anschließend in ein Auto. Zeugen der Tat werden von der Polizei gebeten sich bei den Dienststellen in Dassel oder Einbeck zu melden.

