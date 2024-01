Stand: 02.01.2024 15:09 Uhr 68-Jähriger aus Goslar wird seit Neujahr vermisst

Seit dem Neujahrstag wird der 68-jährige Edward R. aus Goslar vermisst. Zuletzt wurde er laut Polizei am 1. Januar gegen 18.30 Uhr in Liebenburg gesehen. Edward R. sei gesundheitlich eingeschränkt, deshalb bestehe Gefahr für sein Leben und seine Gesundheit. Der 68-Jährige wird als 1,86 Meter groß und schlank beschrieben. Er wirke gepflegt, trage einen Bart und eine Brille und habe volles graues Haar. Der Vermisste trug am 1. Januar einen olivgrünen Parka, möglicherweise eine graue Stoffhose sowie eine graue Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 33 90 entgegen.

