Stand: 09.01.2023 22:09 Uhr Beifahrerin stirbt bei Unfall im Landkreis Göttingen

Bei einem Unfall am Montagmittag im Landkreis Göttingen ist eine 61-jährige Frau ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin kam laut Polizei mit ihrem Auto zwischen den Ortschaften Teichhütte und Eisdorf in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie wenig später starb. Die 34-jährige Fahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

