Stand: 26.09.2024 09:07 Uhr 4,5 Millionen Euro vom Bund für das Deutsche Theater Göttingen

Die Sanierung des teilweise maroden Deutschen Theaters Göttingen wird mit 4,5 Millionen Euro vom Bund unterstützt. Das hat die Stadt Göttingen mitgeteilt. Das Geld stammt aus einem Bundesprogramm, mit dem in die Kultur investiert werden soll. Man freue sich riesig, das sei ein kleiner, aber feiner erster Schritt in die richtige Richtung, sagte Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD). Die Stadt gibt ebenfalls 4,5 Millionen Euro dazu, so dass neun Millionen Euro in die Sanierung fließen. Mit dem Geld sollen technische Mängel beseitigt, Fassaden, Fenster, Werkstatthalle und Tragkonstruktion saniert werden. Im Juni hatte die Stadt noch verkündet, das Deutsche Theater für fast 180 Millionen Euro zu erneuern. Im August zog sie die Zusage aber wegen eines riesigen Lochs im Haushalt zurück und stoppte die Sanierungspläne.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Göttingen