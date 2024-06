Stand: 18.06.2024 08:56 Uhr Deutsches Theater Göttingen: Sanierung wird deutlich teurer

Das in die Jahre gekommene Deutsche Theater Göttingen soll für 178,3 Millionen Euro saniert werden. Ursprünglich waren rund 120 Millionen Euro für die Baumaßnahmen veranschlagt. Die nun kalkulierten Kosten beinhalten nach Angaben der Stadt auch Puffer von je rund 20 Prozent für Preissteigerungen bei Baumaterialien sowie für bisher nicht absehbare Investitionen, etwa im Bereich Denkmalschutz. Das Gebäude des Deutschen Theaters Göttingen stammt aus dem Jahr 1890. Es soll für einen zeitgemäßen Theaterbetrieb hergerichtet werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Die Verwaltung visiert den Angaben nach eine Bauzeit von vier Jahren an. Neben der Stadt sollen sich auch das Land Niedersachsen und der Bund an den Sanierungskosten beteiligen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater