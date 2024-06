Stand: 27.06.2024 09:00 Uhr 44 Millionen Euro für Krankenhäuser in Süd-Ost-Niedersachsen

Es gibt Geld für die Krankenhäuser im Land: Insgesamtmehr als 530 Millionen Euro will Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) bereitstellen, damit die Krankenhäuser ihren Investitionsstau abbauen können. Der Landtag muss noch zustimmen. Geplant ist, dass 44 Millionen Euro davon in Häuser nach Süd-Ost-Niedersachsen fließen - so sollen beispielsweise 20 Millionen Euro an das Klinikum Braunschweig gehen, wo zwei Häuser zusammengelegt werden. 11 Millionen Euro sind für den letzten Abschnitt des Ersatzneubaus am Klinikum in Salzgitter geplant. Das Krankenhaus in Duderstadt bekommt 10 Millionen Euro und Wolfenbüttel 5,3 Millionen - jeweils für laufende Baustellen und für neue OP-Trakte. Außerdem soll das AWO Psychiatriezentrum Königslutter mit den Fördermitteln um zwei neue Akutstationen erweitert werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.06.2024 | 08:30 Uhr