Krankenhausreform: Land will eine halbe Milliarde Euro investieren Stand: 26.06.2024 13:30 Uhr Niedersachsen will im Jahr 2024 mehr als eine halbe Milliarde Euro in die Infrastruktur der Krankenhäuser investieren. 42 Baumaßnahmen sollen mit dem Geld gefördert werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Der Krankenhausplanungsausschuss habe grünes Licht für das Investitionsprogramm in Höhe von 536,5 Millionen Euro gegeben, sagte Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) am Mittwoch. Mit dem Geld sollen die Krankenhausträger Investitionsstau abbauen, bereits begonnene Maßnahmen weiterführen sowie neue Bauvorhaben umsetzen. Laut Philippi ist dies das größte niedersächsische Investitionspaket im Krankenhausbereich. Im vergangenen Jahr hatte das Land die Krankenhäuser mit rund 233 Millionen Euro unterstützt.

110 Millionen Euro für Klinikum in Georgsheil

Das meiste Geld erhalten drei neue Projekte in Ostfriesland, Diepholz und dem Heidekreis. Das geht aus der Liste zur Investitionsoffensive 2024 hervor, die dem NDR Niedersachsen vorliegt. Den größten Anteil stellt das Land demnach mit 110 Millionen Euro für die Errichtung des Zentralklinikums in Georgsheil (Landkreis Aurich) zur Verfügung. Den Neubau des Heidekreisklinikums in Walsrode und Soltau fördert das Land mit 50 Millionen Euro. Weitere 50 Millionen Euro sollen in die neue Zentralklinik in Twistringen (Landkreis Diepholz) fließen.

Mehrere Millionen Euro für neue Bauvorhaben in Krankenhäusern

Darüber hinaus will das Land Neubaumaßnahmen der Krankenhäuser in Niedersachsen unterstützen. Dafür soll etwa die Ammerlandklinik in Westerstede rund 20 Millionen erhalten. Weitere 10 Millionen sollen laut Investitionsoffensive in das Marienhospital in Osnabrück fließen. Außerdem ist die Erweiterung des Zentral-OP im Franziskushospital in Georgsmarienhütte geplant - dies unterstützt das Land mit 7 Millionen Euro. Förderungsfähig sind laut des Gesundheitsministeriums alle Krankenhäuser, die in den Niedersächsischen Krankenhausplan aufgenommen sind. Ausgenommen sind Ambulanzen und Rehabilitationseinrichtungen sowie Unikliniken, da für diese andere Finanzierungsregelungen gelten.

Philippi: Förderung unabhängig von Krankenhausreform des Bundes

Die Finanzierung vom Land sei unabhängig davon, wie es mit der Krankenhausreform im Bund weitergeht, betonte Philippi. Ziel des Gesundheitsministeriums sei es, die Kliniken moderner und zukunftsfähiger zu machen. "Und Fachpersonal zieht es wiederum erfahrungsgemäß an moderne und attraktive Standorte", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Laut Philippi sind diese Investitionen wichtig, damit auch die Krankenhausreform der Bundesregierung reibungslos umgesetzt werden kann.

