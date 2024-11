35 Jahre Mauerfall: Haseloff und Weil gedenken der Grenzöffnung Stand: 09.11.2024 17:00 Uhr Vor 35 Jahren, am 9. November 1989, ist die Mauer gefallen. In Helmstedt hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil aus diesem Anlass mit seinem Amtskollegen Reiner Haseloff getroffen.

Ministerpräsident Weil (SPD) sagte am Samstag in der ehemaligen Grenzstadt Helmstedt, die Entschlossenheit und Zivilcourage vieler Menschen der DDR hätten zum Fall der Mauer geführt. Für ihn bleibe der 9. November 1989 aber auch mit dem Wert der Solidarität verbunden. "Die Menschen in der Bundesrepublik und in der DDR haben auch unter schwierigsten Bedingungen zueinander gehalten und dafür gesorgt, dass Gesprächsfäden nicht abrissen." Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff (CDU) betonte: "Am Ende triumphierten der Mut, die Selbstermächtigung und der Freiheitswille der Menschen über die Diktatur."

Lappwaldsee wird für Touristen weiter entwickelt

Das Vereinigungsfest fand am Samstag am Lappwaldsee statt. Der Lappwaldsee ist ein künstlicher See, der seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten immer weiter entwickelt wird. Der ehemalige Tagebau soll mit vielen Wassersportmöglichkeiten zum touristischen Anziehungspunkt der Region werden. Bis zur Fertigstellung könnten aber noch zehn Jahre vergehen.

Videos 5 Min Helmstedt/Marienborn 35 Jahre nach dem Mauerfall Der frühere Übergang zwischen Ost und West an der Autobahn war Teil des lückenlos überwachten Grenzsicherungssystems der DDR. (03.11.2024) 5 Min

Ost und West: Poetry Slam zum Jahrestag des Mauerfalls

In Helmstedt wurde außerdem mit einem Poetry Slam an den Mauerfall erinnert. Unter dem Motto "Viermal grenzenlose Freiheit" blickten Slammer aus Ost und West mit kurzen Geschichten, Gedichten und Anekdoten zurück. Organisiert wurde der Poetry Slam von der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, dem Zonengrenzmuseum Helmstedt, dem Verein Grenzenlos und der Politischen Bildungsstätte Helmstedt.

