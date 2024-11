35 Jahre Mauerfall: Veranstaltungen an der früheren Zonengrenze Stand: 06.11.2024 10:10 Uhr Vor 35 Jahren fiel die Mauer. Am 9. November gedenkt auch das Land Niedersachsen dieses historischen Ereignisses. In Helmstedt trifft sich Stephan Weil mit seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalts.

Im Gedenken an den Mauerfall am 9. November 1989 findet in der ehemaligen Grenzstadt Helmstedt ein Vereinigungsfest am Lappwaldsee statt. Stephan Weil (SPD), Niedersachsens Ministerpräsident, und Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, werden erwartet und sollen über die Zeit nach dem Mauerfall und zukünftige Projekte sprechen.

Der Lappwaldsee ist ein künstlicher See, der seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten immer weiter entwickelt wird. Der ehemalige Tagebau soll mit vielen Wassersportmöglichkeiten zum touristischen Anziehungspunkt der Region werden. Bis zur Fertigstellung könnten aber noch zehn Jahre vergehen.

Ost und West: Poetry Slam zum Jahrestag des Mauerfalls

In Helmstedt findet außerdem ein Poetry Slam im Gedenken an den Mauerfall statt. Vier Slamer aus Ost und West sollen mit kurzen Geschichten, Gedichten und Anekdoten zurückblicken und ein "lustiges und nachdenkliches Bild" auf den Mauerfall zeichnen, heißt es von den Veranstaltern. Zur Eröffnung werden Schülerinnen und Schüler ein Stück aufführen, das die Perspektive einer Generation zeigt, die keine Grenzen in Europa mehr kennt. Organisiert wird der Poetry Slam von der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn, dem Zonengrenzmuseum Helmstedt, dem Verein Grenzenlos und der Politischen Bildungsstätte Helmstedt.

