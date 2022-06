35-Jährige nach Biss einer Klapperschlange in Lebensgefahr Stand: 26.06.2022 12:38 Uhr Nach einem Schlangenbiss schwebt eine 35-jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel in Lebensgefahr. Die Frau hält offenbar mehr als 70 Schlangen in ihrer Wohnung. Die Polizei ermittelt.

Laut Polizei war die Frau in ihrer Wohnung in Sehlde von ihrer eigenen Klapperschlange in den Finger gebissen worden. Die 35-Jährige kam in ein Krankenhaus in Salzgitter. Ihr Zustand verschlechterte sich jedoch und sie wurde in die Medizinische Hochschule Hannover verlegt. Dort wurde ein Gegenserum aus dem Tropeninstitut in Hamburg angeliefert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

VIDEO: Eine Krippe für kleine Klapperschlangen (15.11.2021) (48 Min)

Durfte die Frau so viele Schlangen halten?

Die Frau hält den Angaben zufolge etwa 70 bis 80 Schlangen in ihrer Wohnung in der rund 900 Einwohner zählenden Gemeinde. Die Beamten haben die Umweltbehörde und das Veterinäramt Wolfenbüttel eingeschaltet. Derzeit liefen Ermittlungen, ob die Frau so viele Schlangen überhaupt halten durfte, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Dies gelte zum einen wegen der Tier- und Artenschutzvorschriften, aber auch wegen einer möglichen Gefahr für andere Menschen, hieß es.

