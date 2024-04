Stand: 18.04.2024 17:45 Uhr 33 wertvolle Wettkampfbrieftauben gestohlen - hoher Schaden

Unbekannte haben in der Nacht auf den 12. April 33 wertvolle Wettkampfbrieftauben aus einem Taubenschlag in Staufenberg-Spiekershausen (Landkreis Göttingen) gestohlen. Das Motiv der Tat sei unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Von den Tätern fehlt demnach jede Spur. Der entstandene Schaden liege im sechsstelligen Bereich, hieß es. Die Polizei geht davon aus, dass die kostbaren Vögel in einen Transporter verladen wurden. Ein Anwohner fand zwei zunächst ebenfalls vermisste Tauben am nächsten Morgen und brachte sie dem Eigentümer zurück. Wer Hinweise hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05541) 95 10 melden.

